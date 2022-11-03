Уткин: Божович сходит с ума

Известный блогерпрокомментировал слова бывшего тренера клубов РПЛ, назвавшего себя легендой российского футбола.

В одном из недавних интервью Божович жестко раскритиковал других иностранных тренеров, ранее работавших в России.

«Бывает такое, человек сходит с ума. Божович назвал Спаллетти лысым [презервативом]. Честно говоря, не могу понять, мне кажется, что оскорблением бы являлось со словом [презерватив] слово "шершавый" или, например, "с заусенцем". А лысый — это же на самом деле качественный. И качество Спаллетти показывается прямо сейчас в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

А Божович сидит без работы и пускает пузыри, которые всплывают и лопаются в жидком [помёте]», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.