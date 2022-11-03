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    Уткин: Божович сходит с ума

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова бывшего тренера клубов РПЛ Миодрага Божовича, назвавшего себя легендой российского футбола.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    В одном из недавних интервью Божович жестко раскритиковал других иностранных тренеров, ранее работавших в России.

    «Бывает такое, человек сходит с ума. Божович назвал Спаллетти лысым [презервативом]. Честно говоря, не могу понять, мне кажется, что оскорблением бы являлось со словом [презерватив] слово "шершавый" или, например, "с заусенцем". А лысый — это же на самом деле качественный. И качество Спаллетти показывается прямо сейчас в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

    А Божович сидит без работы и пускает пузыри, которые всплывают и лопаются в жидком [помёте]», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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