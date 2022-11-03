В 20:45 03.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Ференцварош» — «Трабзонспор» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Трабзонспор» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ференцварош»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Трабзонспор — Ференцварош.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам