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    «Она какая-то ущербная». Смородская жестко раскритиковала Зарему Салихову

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    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о Зареме Салиховой, супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    «Заслуги Заремы Салиховой в "Спартаке"? Я поражаюсь этой персоне. Она никакого отношения к футболу не имеет. Ничего у нее нет: ни знаний, ни опыта в сфере спорта вообще и футбола в частности.

    Тем не менее она все комментирует. Я вижу в этом проблему — кому она интересна и почему ее спрашивают? Только из-за того, что будет скандал очередной? Она не имеет никакого отношения ни к Федуну, ни к "Спартаку". Она даже не жена Леонида Арнольдовича.

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    • Чего добивается? Популярности на чем-нибудь хотя бы. Считаю, она какая-то ущербная. Ей чего-то по жизни не хватает. Видимо, внимания. Мостового с собой сравнила. Александр в своей жизни очень многое сделал, а она что? Оставила отличный багаж? А до этого что было? Чуть не вылетели из РПЛ», — приводит слова Смородской Sport24.

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