В 23:00 03.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B Лиги Европы.

Последний матч между собой: «АЕК Ларнака» — «Ренн» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ренн» — «АЕК Ларнака» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ренн»).

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