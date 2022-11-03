начнут матч в 20:45 в группе E Лиги Европы, 03.11.2022.

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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