начнут матч в 20:45 в группе G Лиги Европы, 03.11.2022.

Последний матч между собой: «Нант» — «Олимпиакос» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Нант». Коэффициент ставки — 2.75 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нант»).

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