Конте хочет, чтобы «Тоттенхэм» подписал Канте

Нголо Канте Фото: globallookpress.com
По информации итальянского журналиста Маттео Моретто, в переходе французского футболиста лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.
Итальянец считает, что Нголо способен существенно усилить среднюю линию его команды.
Канте до сих пор не продлил контракт с «Челси». Действующее соглашение француза с лондонским клубом рассчитано до июня 2023 года. Ожидается, что следующим летом он перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.
Ранее стало известно, что Канте пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре.
Напомним, сообщалось, что Канте хочет подписать «Барселона».