ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиGOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире
  • 12:48
    • Юран заявил, что до Нового года возглавит клуб РПЛ
  • 12:16
    • «Аталанта» следит за полузащитником ЦСКА Зайнутдиновым. «Армейцы» могут продать игрока за 5-6 млн ерво
  • 11:58
    • Источник: Гаранин не готовит «Сочи» к игре со «Спартаком»
  • 11:46
    • Сычевой признан лучшим игроком октября в РПЛ
  • 11:17
    • Агент Головина: У Саши были предложения от хороших клубов из топ-чемпионатов
    Все новости спорта

    Конте хочет, чтобы «Тоттенхэм» подписал Канте

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Тоттенхэм Челси АПЛ Футбол Англии Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    Полузащитник «Челси» Нголо Канте входит в сферу интересов «Тоттенхэма».

    Нголо Канте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нголо Канте

    По информации итальянского журналиста Маттео Моретто, в переходе французского футболиста лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

    Итальянец считает, что Нголо способен существенно усилить среднюю линию его команды.

    Канте до сих пор не продлил контракт с «Челси». Действующее соглашение француза с лондонским клубом рассчитано до июня 2023 года. Ожидается, что следующим летом он перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.

    Ранее стало известно, что Канте пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре.

    Напомним, сообщалось, что Канте хочет подписать «Барселона».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» одолеет немотивированный «Фрайбург»
  • «Карабах» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сыграет ли «Шериф» в плей-офф Лиги конференций?
  • «Шериф» — «Омония». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Три очка для манкунианцев?!
  • «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Карабах — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шериф — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.84
  • Прогноз на матч Орландо Мэджик — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Колорадо — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры