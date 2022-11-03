Конте хочет, чтобы «Тоттенхэм» подписал Канте

Полузащитник «Челси»входит в сферу интересов

По информации итальянского журналиста Маттео Моретто, в переходе французского футболиста лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Итальянец считает, что Нголо способен существенно усилить среднюю линию его команды.

Канте до сих пор не продлил контракт с «Челси». Действующее соглашение француза с лондонским клубом рассчитано до июня 2023 года. Ожидается, что следующим летом он перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что Канте пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Напомним, сообщалось, что Канте хочет подписать «Барселона».