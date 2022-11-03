«Ювентус» — ПСЖ: счет матча 1:2, обзор голов

Гости открыли счет на 13-й минуте. Мбаппе получил передачу от Месси в несколько метрах от штрафной «Юве», ушёл от одного защитника, проскочил мимо подката другого и пробил в направлении дальнего угла ворот — мяч рикошетом от штанги залетел в сетку.
На 39-й минуте туринцы отыгрались. Локателли исполнил мягкий заброс к правому краю штрафной, Куадрадо после рывка в падении головой сделал скидку на дальнюю штангу, Доннарумма до мяча не дотянулся, а Бонуччи в подкате замкнул эту атаку.
На 69-й минуте Мбаппе сделал передачу на левый край под ускорение Нуну Мендеша, который ворвался в штрафную «Юве», скинул с плеч Куадрадо и пробил низом точно под дальнюю штангу.
ПСЖ набрал 14 очков и занял второе место в группе Н, «Ювентус» с 3 очками финишировал третьим и сыграет в Лиге Еропы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.