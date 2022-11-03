«Ювентус» — ПСЖ: счет матча 1:2, обзор голов

Туринскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Гости открыли счет на 13-й минуте. Мбаппе получил передачу от Месси в несколько метрах от штрафной «Юве», ушёл от одного защитника, проскочил мимо подката другого и пробил в направлении дальнего угла ворот — мяч рикошетом от штанги залетел в сетку.

На 39-й минуте туринцы отыгрались. Локателли исполнил мягкий заброс к правому краю штрафной, Куадрадо после рывка в падении головой сделал скидку на дальнюю штангу, Доннарумма до мяча не дотянулся, а Бонуччи в подкате замкнул эту атаку.

На 69-й минуте Мбаппе сделал передачу на левый край под ускорение Нуну Мендеша, который ворвался в штрафную «Юве», скинул с плеч Куадрадо и пробил низом точно под дальнюю штангу.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Ювентус — ПСЖ 1:2 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (13'), 1:1 Леонардо Бонуччи (39'), 1:2 Нуну Мендеш (69') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо (Enzo Barrenechea, 88'), Николо Фаджоли (Томмазо Барбьери, 88'), Мануэль Локателли (Матиас Соуле, 85'), Адриен Рабьо, Филип Костич, Фабио Миретти (Федерико Кьеза, 74'), Аркадиуш Милик ПСЖ: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Карлос Солер (Уго Экитике, 68'), Витор Феррейра, Марко Верратти (Перейра Данилу, 88'), Фабиан (Ренату Саншеш, 21'), Хуан Бернат (Нуну Мендеш, 68'), Маркос Маркиньос, Серхио Рамос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Федерико Гатти (14'), Аркадиуш Милик (45 + 2'), Николо Фаджоли (77'), Марко Верратти (85')

ПСЖ набрал 14 очков и занял второе место в группе Н, «Ювентус» с 3 очками финишировал третьим и сыграет в Лиге Еропы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.