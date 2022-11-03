Ибрагимович: Мамы и папы футболистов думают, что стали звездами. Заткнитесь и оставайтесь на своем месте

Нападающий «Милан»признался, что его раздражает поведение родителей нового поколения футболистов.

По мнению Златана, родители игроков чересчур часто высказываются в СМИ.

«Это новое поколение, папы и мамы думают, что стали звездами. Постоянно о чем-то рассуждают в прессе, дают комментарии.

Но кто они вообще такие? Заткнитесь и оставайтесь на своем месте. А ваш сын должен работать и быть дисциплинированным», — приводит слова Ибрагимовича CANAL+ Foot.

Ибрагимович в текущем сезоне не провел ни одного матча из-за травмы колена. Ожидается, что швед вернется на поле в начале следующего года.