Ибрагимович: Мамы и папы футболистов думают, что стали звездами. Заткнитесь и оставайтесь на своем месте

Златан Ибрагимович Фото: globallookpress.com
По мнению Златана, родители игроков чересчур часто высказываются в СМИ.
«Это новое поколение, папы и мамы думают, что стали звездами. Постоянно о чем-то рассуждают в прессе, дают комментарии.
Но кто они вообще такие? Заткнитесь и оставайтесь на своем месте. А ваш сын должен работать и быть дисциплинированным», — приводит слова Ибрагимовича CANAL+ Foot.
Ибрагимович в текущем сезоне не провел ни одного матча из-за травмы колена. Ожидается, что швед вернется на поле в начале следующего года.