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    Галтье: Мы обыграли «Ювентус» дважды и мы были очень счастливы

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказал мнение о выходе парижан в плей-офф Лиги чемпионов.

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    ПСЖ обыграл в 6-м туре «Ювентус» (2:1), но уступил, по дополнительным показателям, первое место в группе «Бенфике», разгромившей «Маккаби Хайфа» (6:1).

    «Во-первых, поздравляю "Бенфику". Также я должен поздравить свою команду и игроков.

    Мы обыграли "Ювентус" дважды и мы были очень счастливы до 92-й минуты. Но если вы хотите пройти на этом турнире как можно дальше, вы должны побеждать большие команды.

    Давайте дождемся жеребьевки и посмотрим, кто нам достанется в 1/8 финала», — сказал тренер в интервью Canal+.

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