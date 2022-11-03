Галтье: Мы обыграли «Ювентус» дважды и мы были очень счастливы

Главный тренервысказал мнение о выходе парижан в плей-офф Лиги чемпионов.

ПСЖ обыграл в 6-м туре «Ювентус» (2:1), но уступил, по дополнительным показателям, первое место в группе «Бенфике», разгромившей «Маккаби Хайфа» (6:1).

«Во-первых, поздравляю "Бенфику". Также я должен поздравить свою команду и игроков.

Мы обыграли "Ювентус" дважды и мы были очень счастливы до 92-й минуты. Но если вы хотите пройти на этом турнире как можно дальше, вы должны побеждать большие команды.

Давайте дождемся жеребьевки и посмотрим, кто нам достанется в 1/8 финала», — сказал тренер в интервью Canal+.