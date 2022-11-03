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    Фернандеш: МЮ хочет выиграть Лигу Европы

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы.

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    «Нашей целью на сегодня была победа с разницей в два мяча. Мы перепробовали все, в конце мы еще немного рискнули, чтобы попытаться забить второй гол. Мы выиграли игру у отличного соперника — этого было недостаточно, чтобы выиграть группу, но это победа. Мы хотим выиграть турнир, поэтому рано или поздно нам придется играть с большими командами», — приводит слова Фернандеша BT Sport.

    МЮ набрал 15 очков и вместе с «Реал Сосьедадом», у которого также 15 баллов, вышел в плей-офф. При этом «манкуниацны» завершили групповой этап вторыми.

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