Фернандеш: МЮ хочет выиграть Лигу Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы.

«Нашей целью на сегодня была победа с разницей в два мяча. Мы перепробовали все, в конце мы еще немного рискнули, чтобы попытаться забить второй гол. Мы выиграли игру у отличного соперника — этого было недостаточно, чтобы выиграть группу, но это победа. Мы хотим выиграть турнир, поэтому рано или поздно нам придется играть с большими командами», — приводит слова Фернандеша BT Sport.

МЮ набрал 15 очков и вместе с «Реал Сосьедадом», у которого также 15 баллов, вышел в плей-офф. При этом «манкуниацны» завершили групповой этап вторыми.