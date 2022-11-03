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    Брага — Мальмё. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.11.2022 в 23:00 начнется матч в группе D Лиги Европы Брага — Мальмё

    Футбол Лига Европы Брага Мальмё Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 03.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Брага — Мальмё в группе D Лиги Европы.

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    Последний матч между собой: «Мальмё» — «Брага» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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