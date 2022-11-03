В 23:00 03.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Мальмё» — «Брага» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брага» — «Мальмё». Коэффициент ставки — 2.36 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брага»).

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