начнут матч в 20:45 в группе E футбольной Лиги конференций, 03.11.2022.

Последний матч между собой: «Днепр-1» — «АЗ Алкмар» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Днепр-1» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Днепр-1»).

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