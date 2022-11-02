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    Реал Мадрид — Селтик. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.11.2022 в 20:45 начнется матч в группе F Лиги чемпионов Реал Мадрид — Селтик

    Футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Селтик Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:45 02.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Реал Мадрид — Селтик в группе F Лиги чемпионов.

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    Последний матч между собой: «Селтик» — «Реал Мадрид» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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