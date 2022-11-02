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    Нагельсманн: «Бавария» отлично выступила в группе ЛЧ, но это ничего не будет значить, если мы плохо сыграем в плей-офф

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над миланским «Интером» (2:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсманн
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    Юлиан Нагельсманн

    «Бавария» первой выиграла все шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов в двух сезонах подряд и трижды в истории.

    «Это была очень хорошая и зрелая игра. Игроки, которые раньше не получали много времени, выступили очень здорово.

    В конце играла совсем молодая команда с Райаном Гравенберхом, Станишичем, Паулем Ваннером и Матисом Телем. Мне, как тренеру, очень приятно видеть, что, внося изменения, качество остается прежним.

    Мы очень хорошо выступили на групповом этапе, но это не будет значить ничего, если мы плохо сыграем в плей-офф. Мы должны пройти дальше, чем в прошлом году. С нынешним настроем в команде я в этом уверен», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

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