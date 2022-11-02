Последний матч между собой: «Севилья» — «Манчестер Сити» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья». Коэффициент ставки — 2.30.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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