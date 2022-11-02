«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабы туринского «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен» огласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Гатти, Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Миретти, Милик.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Верратти, Фабиан Руис, Солер, Витинья, Месси, Мбаппе.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «ПСЖ». Коэффициент на его победу — 1.68, на успех «Ювентуса» — 5.75, на ничью — 4.54. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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