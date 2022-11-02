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    Галтье: ПСЖ может быть близок к победе в ЛЧ, мы надеемся, что это наш год

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье рассказал об амбициях парижан в Лиге чемпионов.

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    В 6-м туре ЛЧ французский клуб, уже вышедший в 1/8 финала, сыграет с «Ювентусом», лишившимся шансов на плей-офф.

    «На этот год возлагаются большие надежды, в нашей команде много чемпионов с большим опытом.

    К сожалению, мы никогда не выигрывали этот престижный трофей, который так сложно завоевать, и временами вы видите сумасшедшие игры, исход которых переворачивается с ног на голову в одно мгновение.

    "ПСЖ" может быть близок к победе, мы надеемся, что это наш год. Выход в 1/8 финала был нашей задачей-минимум.

    Занять первое место в группе очень важно, особенно когда дело дойдет до жеребьевки. Это важная цель, и мы сосредоточены на ней.

    Мы не забываем, что "Ювентус" хотя и вылетел из ЛЧ, обязан выходить в Лигу Европы. Они будут бороться изо всех сил, чтобы достичь этой цели, поскольку у них есть история и гордость.

    В истории обоих наших клубов были трудные моменты. Мы, конечно, не подходим к матчу, предполагая, что "Ювентус" уже побежден. Мы здесь, чтобы побеждать, и должны бороться за лидерство в группе

    Почему "Юве" не вышел из группы? Я думаю, что им не хватало состава для их игры. Отсутствие Поля Погба и Федерико Кьезы имело ключевое значение, цепь различных ситуаций ослабила "Ювентус" как в техническом плане, так и морально.

    В Лиге чемпионов требуется готовность на 110%, и с самого начала сезона у "Юве" были проблемы», — сказал тренер Football Italia.

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