В 23:00 01.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Спортинг» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Айнтрахт Ф»).

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