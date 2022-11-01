Орлов: «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 15-ти туров, опережая «Спартак» на семь очков Фото: globallookpress.com
«Зенит никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. У меня есть оптимизм.
"Зенит" в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное.
"Зенит" сейчас напоминает "Барселону" лучших времен. Но в рамках РПЛ. В Испании бы "Зенит" так не играл.
В России же у "Зенита" доминирующая история. У "Барселоны" в центре поля играли Хави и Иньеста, а у "Зенита" Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос. Как раз они и держат центр.
Но если "Спартак" зимой усилится — добавят двух-трех игроков высокого уровня — он может играть еще лучше», — приводит слова Орлова Sport24.
«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 15-ти туров, опережая «Спартак» на семь очков.