В 23:00 01.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Марсель» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 2.30 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Тоттенхэм»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Марсель — Тоттенхэм.

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