В 23:00 01.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Наполи» — «Ливерпуль» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.69 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Наполи»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Наполи.

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