Канчельскис о «Спартаке»: Пусть вернут Романцева, тогда все будет хорошо

Олег Романцев Фото: globallookpress.com
«Спартак» под руководством Романцева восемь раз выигрывал чемпионат России и доходил до полуфинала Лиги чемпионов.
«Мне вообще все равно, кто там может вернуться в "Спартак". Неинтересно совершенно.
Лучшим тренером в истории "Спартака" был Романцев. Пускай его вернут, тогда все будет хорошо», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
Напомним, перед началом сезона «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Красно-белые занимают второе место в таблице РПЛ после 15-ти туров.