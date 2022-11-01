Канчельскис о «Спартаке»: Пусть вернут Романцева, тогда все будет хорошо

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед»считает, чтоследует задуматься о возвращениина пост главного тренера.

«Спартак» под руководством Романцева восемь раз выигрывал чемпионат России и доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

«Мне вообще все равно, кто там может вернуться в "Спартак". Неинтересно совершенно.

Лучшим тренером в истории "Спартака" был Романцев. Пускай его вернут, тогда все будет хорошо», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, перед началом сезона «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Красно-белые занимают второе место в таблице РПЛ после 15-ти туров.