Последний матч между собой: «Интер» — «Бавария» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Интер». Коэффициент ставки — 1.77.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Бавария»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
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