В 23:00 01.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Интер» — «Бавария» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Интер». Коэффициент ставки — 1.77 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Бавария»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бавария — Интер.

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