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    «Зенит» обновил серию рекордов чемпионата России по итогам первого круга РПЛ

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    В заключительном матче 15-го тура РПЛ санкт-петербургский «Зенит» в гостях нанес поражение «Краснодару» со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти Далера Кузяева.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Этот мяч стал для питерцев 44-м по ходу нынешнего сезона, что позволило «Зениту» установить новый рекорд по забитым голам после первого круга чемпионата, сообщает Opta Sport.

    Вдобавок команда Сергея Семака пропустила меньше всех за 15 игр — пять мячей. Этот результат является вторым по пропущенным голам в рамках российского чемпионата. Меньше пропустил только московский «Локомотив» в 2005 году — 3.

    Помимо этого, клуб из Санкт-Петербурга обновил лучшие достижения по итогам первого круга за последние десять лет по ударам (294), ударам в створ (108), ударам из пределов штрафной (197), допущенным ударам (103) и допущенным ударам в створ (29). По среднему владению мячом «Зенит» повторил рекорд «Краснодара» в сезоне-2018/19 (63%).

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам 15 туров «Зенит» набрал 39 очков и продолжает лидировать в таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на 7 очков. В следующем туре 6 ноября команда питерцы примут «Ахмат».

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