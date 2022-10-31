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    Верона — Рома. Смотреть онлайн в прямом эфире

    31.10.2022 в 20:30 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Верона — Рома

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    Верона и Рома начнут матч в 20:30 в чемпионате Италии по футболу, 31.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Рома» — «Верона» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рома»).

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