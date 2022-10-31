В 22:45 31.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монца» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монца»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монца — Болонья.

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