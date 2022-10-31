А. Кержаков: У меня было два неплохих предложения. Одно в России, другое — нет

Бывший главный тренеррассказал, как проводит период без активной работы.

В конце мая нижегородцы не продлили контракт с Кержаковым, назначив Михаила Галактионова новым главным тренером.

«Сейчас уже более‑менее спокойно. Без работы, конечно, тяжело, но матчи команды смотреть могу.

У меня было два неплохих предложения, но понимал, что сложно будет переехать в эти места со своей семьей, а без семьи — тем более сложно. Одно место в России, другое — нет. Сейчас тяжеловато без работы.

Что касается ухода из "Нижнего Новгорода", конечно, для меня это тоже было неожиданно, потому что мы обсуждали продление контракта и ничего не предвещало, было только лишь обсуждение предварительно новых условий контракта.

И вот потом такое затишье. Закрадывались сомнения, разговоры в конце мая были, что будет новый тренер.

Много знакомых в футбольном мире говорили, что вопрос с назначением Галактионова почти решен. Было неожиданно», — заявил Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».