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    А. Кержаков: У меня было два неплохих предложения. Одно в России, другое — нет

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    Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, как проводит период без активной работы.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    В конце мая нижегородцы не продлили контракт с Кержаковым, назначив Михаила Галактионова новым главным тренером.

    «Сейчас уже более‑менее спокойно. Без работы, конечно, тяжело, но матчи команды смотреть могу.

    У меня было два неплохих предложения, но понимал, что сложно будет переехать в эти места со своей семьей, а без семьи — тем более сложно. Одно место в России, другое — нет. Сейчас тяжеловато без работы.

    Что касается ухода из "Нижнего Новгорода", конечно, для меня это тоже было неожиданно, потому что мы обсуждали продление контракта и ничего не предвещало, было только лишь обсуждение предварительно новых условий контракта.

    И вот потом такое затишье. Закрадывались сомнения, разговоры в конце мая были, что будет новый тренер.

    Много знакомых в футбольном мире говорили, что вопрос с назначением Галактионова почти решен. Было неожиданно», — заявил Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

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