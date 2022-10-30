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    Специя — Фиорентина. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.10.2022 в 17:00 начнется матч в Серии А Специя — Фиорентина

    Футбол Серия A Специя Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 30.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Специя — Фиорентина в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Специя» — «Фиорентина» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Фиорентина»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Специя — Фиорентина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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