Карпин предложил перенести матчи двух туров Кубка России

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«То, что я знаю, исполком или бюро исполкома перенесли их. Это то, что я знаю. Я предложил их перенести.
Я как раз думал так: как тренеру сборной играть матчи 16 и 19 ноября без проблем.
А вот как клубный тренер попросил продлить сезон, чтобы отпуск не длился два месяца. А то получается многовато для футболистов. Если же Кубок переносится, то отпуск получится 30–40 дней», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.
Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.