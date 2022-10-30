Карпин предложил перенести матчи двух туров Кубка России

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболузаявил, что попросил РФС перенести матчи пятого и шестого туров группового этапа Кубка России.

«То, что я знаю, исполком или бюро исполкома перенесли их. Это то, что я знаю. Я предложил их перенести.

Я как раз думал так: как тренеру сборной играть матчи 16 и 19 ноября без проблем.

А вот как клубный тренер попросил продлить сезон, чтобы отпуск не длился два месяца. А то получается многовато для футболистов. Если же Кубок переносится, то отпуск получится 30–40 дней», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.