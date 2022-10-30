ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ТунисВ ожидании ЧМ-2022. Орлы Карфагена
  • 08:09
    • «Фламенго» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» и стал обладателем Кубка Либертадорес
  • 10:32
    • Карпин предложил перенести матчи двух туров Кубка России
  • 10:23
    • Депай может перейти в «Ювентус» в январе
  • 10:13
    • Головин не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах
  • 10:04
    • «Барселона» хочет подписать Канте после ухода Бускетса
    Все новости спорта

    Карпин предложил перенести матчи двух туров Кубка России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов Фонбет Кубок России Футбол России РПЛ Сборная России
    Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что попросил РФС перенести матчи пятого и шестого туров группового этапа Кубка России.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «То, что я знаю, исполком или бюро исполкома перенесли их. Это то, что я знаю. Я предложил их перенести.

    Я как раз думал так: как тренеру сборной играть матчи 16 и 19 ноября без проблем.

    А вот как клубный тренер попросил продлить сезон, чтобы отпуск не длился два месяца. А то получается многовато для футболистов. Если же Кубок переносится, то отпуск получится 30–40 дней», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

  • Головин не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах
  • Читайте по теме

    • Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

    Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» снова победит?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Очередной разгром от «Спартака»
  • «Спартак» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Арсенал» останется на вершине таблицы
  • «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торино — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры