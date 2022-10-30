В 15:00 30.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Балтика». Коэффициент ставки — 4.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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