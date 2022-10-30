В 14:00 30.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Пари НН» — «Крылья Советов» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95. Календарь и таблица РПЛ

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