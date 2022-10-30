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    «Фламенго» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» и стал обладателем Кубка Либертадорес

    Футбол Латинская Америка
    Бразильский «Фламенго» стал победителем очередного розыгрыша Кубка Либертадорес.

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    В финале, который состоялся в эквадорском городе Гуаякиль, «Фламенго» одержал победу над «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:0.

    Автором единственного гола стал нападающий клуба из Рио-де-Жанейро Габриэл, отличившийся на четвертой компенсированной минуте к первому тайму.

    Незадолго до этого «Атлетико Паранаэнсе» остался в меньшинстве. На 43-й минуте вторую желтую карточку получил Педро Энрике.

    «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес в третий раз в истории. Ранее команда становилась обладателем трофея в 1981 и 2019 годах.

    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф
    Фламенго — Атлетико Паранаэнсе 1:0
    Гол: 1:0 Gabriel Barbosa (45 + 4') Фламенго: Santos, Rodinei, Давид Луис, Leo Pereira, Филипе Луис, Тьяго Маия, Everton Ribeiro, Joao Gomes, Giorgian de Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Педро Родригес Атлетико Паранаэнсе: Витор Феррейра, Vitinho, Hugo Moura, Vitor Bueno, Сантана Алекс, Фернандиньо, Abner Vinicius, Thiago Heleno, Педро Энрике, Khellven, Bento Предупреждения: Педро Энрике (28'), Сантана Алекс (43'), Педро Энрике (44'), Giorgian de Arrascaeta (68'), Ромуло (73'), Артуро Видаль (75')
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