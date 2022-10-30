«Фламенго» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» и стал обладателем Кубка Либертадорес

Бразильский «Фламенго» стал победителем очередного розыгрыша Кубка Либертадорес.

В финале, который состоялся в эквадорском городе Гуаякиль, «Фламенго» одержал победу над «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий клуба из Рио-де-Жанейро Габриэл, отличившийся на четвертой компенсированной минуте к первому тайму.

Незадолго до этого «Атлетико Паранаэнсе» остался в меньшинстве. На 43-й минуте вторую желтую карточку получил Педро Энрике.

«Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес в третий раз в истории. Ранее команда становилась обладателем трофея в 1981 и 2019 годах.