начнут матч в 14:00 в украинской Премьер-лиге, 30.10.2022.

Последний матч между собой: «Днепр-1» — «Черноморец Од» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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