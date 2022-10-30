Депай может перейти в «Ювентус» в январе

Мемфис Депай Фото: globallookpress.com
По информации Diario SPORT, Депая хочет подписать «Ювентус», который пытался приобрести его еще перед началом сезона.
Туринский клуб готов предложить нидерландскому футболисту контракт на семь миллионов евро в год.
Отмечается, что Мемфис готов покинуть «Барсу» из-за отсутствия игрового времени.
В текущем сезоне Депай провел в чемпионате Испании два матча, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать полузащитника «Челси» Нголо Канте.