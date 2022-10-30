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    Депай может перейти в «Ювентус» в январе

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    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может сменить команду в зимнее трансферное окно.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    По информации Diario SPORT, Депая хочет подписать «Ювентус», который пытался приобрести его еще перед началом сезона.

    Туринский клуб готов предложить нидерландскому футболисту контракт на семь миллионов евро в год.

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    • Отмечается, что Мемфис готов покинуть «Барсу» из-за отсутствия игрового времени.

    В текущем сезоне Депай провел в чемпионате Испании два матча, в которых забил один гол.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать полузащитника «Челси» Нголо Канте.

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