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    Черчесов: «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул

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    Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился своим мнением о интриге в РПЛ.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Интрига в РПЛ жива. "Зенит" с "Факелом" сыграл вничью, а ещё "Спартаку" в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально "Зенит" сильнее всех. Но всё зависит от того, как его потенциал реализовать. "Зенит" будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул. Если будут бороться, то будет и интрига», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 14 туров. У команды Сергея Семака 36 очков. На второй строчке — «Спартак» (29), на третьей — ЦСКА (26).

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