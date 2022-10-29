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    • Габриэл: Надеюсь, через год у меня будет возможность играть в Лиге Чемпионов
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    Габриэл: Надеюсь, через год у меня будет возможность играть в Лиге Чемпионов

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    Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл поделился своими планами на ближайший год.

    Педро Габриэл
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    Педро Габриэл

    «Надеюсь, через год у меня будет возможность играть в Лиге чемпионов: либо в "Локомотиве", либо в одном из топ-клубов Европы. К этому времени я хотел бы быть очень счастливым человеком. Ну а пока и дальше планирую следовать завету своего отца...» — приводит слова Педро Sport24.

    22-летний форвард перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года.

    В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.

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