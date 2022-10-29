В 16:00 29.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч между собой: «Актобе» — «Ордабасы» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ордабасы — Актобе.

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