В 17:00 29.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 1.85 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ньюкасл»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ньюкасл — Астон Вилла.

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