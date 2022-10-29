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    Защитник «Локомотива»: Команда не падает духом, но позиции у нас тяжелые

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    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.

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    «Неудачная серия продолжается, к сожалению. Не забили в стопроцентном моменте, опять пропустили гол в начале матча. Тяжело, если честно, анализировать.

    Из-за того, что старый тренер ушел, а новый еще не пришел точно нет никаких проблем. Новый тренер (И.о. главного тренера Федоров — прим. ред.) — квалифицированный. Дело в нас, а не в тренерском штабе.

    Почему в концовке не получилось серьезного навала? Наоборот все хотели забить гол. Наверно, неразбериха с этим была связана, мало открываний было под мяч, когда был аут, и все побежали вперед.

    На самом деле, мы неплохо играли, при всем при том, что мы проиграли. Настроение, конечно, ужасное. Команда при этом не падает духом, но позиции у нас тяжелые», — приводит слова игрока «Спорт-экспресс».

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