начнут матч в 16:00 в чемпионате Италии по футболу, 29.10.2022.

Последний матч между собой: «Наполи» — «Сассуоло» 6:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Сассуоло». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Наполи»).

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