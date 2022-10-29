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    Наполи — Сассуоло. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.10.2022 в 16:00 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Наполи — Сассуоло

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    Наполи и Сассуоло начнут матч в 16:00 в чемпионате Италии по футболу, 29.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Наполи» — «Сассуоло» 6:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Сассуоло». Коэффициент ставки — 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Наполи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Наполи — Сассуоло.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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