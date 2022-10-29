начнут матч в 19:00 в чемпионате России по футболу, 29.10.2022.

Последний матч между собой: «Локомотив» — «ЦСКА» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «ЦСКА»).

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