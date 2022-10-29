начнут матч в 21:45 в чемпионате Англии по футболу, 29.10.2022.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Лидс» 6:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лидс». Коэффициент ставки — 2.20 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Ливерпуль»).

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