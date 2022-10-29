ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобедители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне
  • 13:01
    • Стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Химки»
  • 13:23
    • Артур Мело останется в «Ливерпуле» до конца сезона
  • 13:06
    • В день релиза ​​Modern Warfare II показала лучший старт в истории серии в Steam, а игроки столкнулись со сбоями
  • 12:50
    • «Барселона» намерена вернуть Месси в зимнее трансферное окно
  • 12:35
    • Габриэл: Надеюсь, через год у меня будет возможность играть в Лиге Чемпионов
    Все новости спорта

    «Барселона» намерена вернуть Месси в зимнее трансферное окно

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Трансферы
    «Барселона» заинтересована в возвращении аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб уже в январское трансферное окно, сообщает Sport.es.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    Ранее о серьёзности намерений в отношении возвращения в «Барселону» Месси заявлял президент испанского клуба Жоан Лапорта. В середине октября функционер говорил о том, что встретится и обсудит с аргентинцем его потенциальное возращение во время церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

    Летом «Барселона» активировала несколько финансовых рычагов, которые позволили ей приобрести нескольких футболистов для усиления состава. Однако по условиям данных сделок «Барселона» имеет право распоряжаться прибылью в соотношении 1:1 только до следующего лета, когда сможет тратить только один заработанный евро из пяти. В связи с этим обстоятельством руководство клуба хочет предпринять шаги по возвращению Месси уже зимой, использовав все сэкономленные средства.

    Этому трансферу могут помешать плохие отношения между клубами, а также факт того, что «ПСЖ» не хочет отпускать нападающего в зимнее трансферное окно. Кроме того, «Барселона» ещё не связывалась с представителями Месси.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби как в детстве?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Горожанам» будет непросто в Лестере
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Бавария» продлит серию разгромных побед?
  • «Бавария» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ломаченко — Ортис
  • Бокс
  • Завтра в 05:05
    •  1.99
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры