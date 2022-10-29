В 14:30 29.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Лестер» 6:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Манчестер Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лестер — Манчестер Сити.

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