В 19:00 29.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Лечче» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лечче» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ювентус»).

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