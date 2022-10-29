«Ювентус» вырвал выездную победу у «Лечче»

Единственный мяч был забит на 73-й минуте. Полузащитник «Юве Николо Фаджоли с левого полуфланга послал мяч в сетку рикошетом от правой штанги рядом с девяткой.
Футбол. Италия. Серия А
Лечче — Ювентус 0:1
Гол: 0:1 Николо Фаджоли (73') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло, Алексис Блен, Мортен Юльманн, Хоан Гонсалес, Реми Уден, Ассан Сесай, Габриэл Стрефезза Ювентус: Аркадиуш Милик, Филип Костич, Фабио Миретти, Матиас Соуле, Адриен Рабьо, Уэстон Маккенни, Алекс Сандро, Данило, Федерико Гатти, Хуан Куадрадо, Войцех Щенсны Предупреждения: Фабио Миретти (12'), Хуан Куадрадо (17'), Аркадиуш Милик (23'), Федерико Гатти (29'), Ассан Сесай (59'), Марин Понграчич (71'), Samuel Iling-Junior (79'), Федерико Ди Франческо (90 + 2')