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    «Ювентус» вырвал выездную победу у «Лечче»

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    Туринский «Ювентус» одержал выездную победу над «Лечче» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

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    Единственный мяч был забит на 73-й минуте. Полузащитник «Юве Николо Фаджоли с левого полуфланга послал мяч в сетку рикошетом от правой штанги рядом с девяткой.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Ювентус 0:1
    Гол: 0:1 Николо Фаджоли (73') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло, Алексис Блен, Мортен Юльманн, Хоан Гонсалес, Реми Уден, Ассан Сесай, Габриэл Стрефезза Ювентус: Аркадиуш Милик, Филип Костич, Фабио Миретти, Матиас Соуле, Адриен Рабьо, Уэстон Маккенни, Алекс Сандро, Данило, Федерико Гатти, Хуан Куадрадо, Войцех Щенсны Предупреждения: Фабио Миретти (12'), Хуан Куадрадо (17'), Аркадиуш Милик (23'), Федерико Гатти (29'), Ассан Сесай (59'), Марин Понграчич (71'), Samuel Iling-Junior (79'), Федерико Ди Франческо (90 + 2')
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