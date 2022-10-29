ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобедители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне
  • 23:57
    • «Мальорка» и «Эспаньол» сыграли вничью
  • 23:56
    • «Ланс» всухую победил «Тулузу» на старте 13-го тура Лиги 1
  • 20:08
    • Сборная России встретится с командой Таджикистана
  • 19:44
    • «Металлург» продлил победную серию до четырех матчей
  • 19:06
    • «Оренбург» разгромил «Факел» на старте 15-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Каспий — Акжайык. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.10.2022 в 12:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Каспий — Акжайык

    Футбол
    В 12:00 29.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Каспий — Акжайык в чемпионате Казахстана по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Акжайык» — «Каспий» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каспий — Акжайык.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится столичное дерби на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Горожанам» будет непросто в Лестере
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Бавария» продлит серию разгромных побед?
  • «Бавария» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ломаченко — Ортис
  • Бокс
  • Завтра в 05:05
    •  1.99
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры