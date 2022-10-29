В 17:15 29.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Кадис» — «Атлетико» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Атлетико»).

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