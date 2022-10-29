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    Кадис — Атлетико. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.10.2022 в 17:15 начнется матч в испанской Примере Кадис — Атлетико

    Футбол Примера (Ла Лига) Кадис Атлетико Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 17:15 29.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Кадис — Атлетико в испанской Примере.

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    Последний матч между собой: «Кадис» — «Атлетико» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Атлетико»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кадис — Атлетико.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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