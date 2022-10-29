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    Халл Сити — Блэкберн Роверс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.10.2022 в 17:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Халл Сити — Блэкберн Роверс

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Халл Сити Блэкберн
    Халл Сити и Блэкберн Роверс начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 29.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Блэкберн Роверс» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

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